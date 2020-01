Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkdeck des Thüringenparks in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:40 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Der unbekannte Zeuge hinterließ einen handgeschriebenen Zettel am Fahrzeug des Geschädigten. Da er vergaß, seinen Namen oder eine Erreichbarkeit anzugeben, werden der aufmerksame Zeuge sowie weitere Zeugen des Unfalles gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0015479 beim Inspektionsdienst Nord zu melden. (JZ)

