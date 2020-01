Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei in Diskothek

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Diskothek in der Erfurter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Gegen die beiden Streithähne wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem erhielten sie ein Hausverbot für den Rest der Nacht. (RH)

