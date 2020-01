Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Unfall durch Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Freitag Abend gegen 23:00 Uhr ereignete sich auf der Arnstädter Chaussee in Höhe des Gasthofes Schloss Hubertus ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 62-jähriger Mann mit einem Ford Mondeo wegen Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmasten und einem Schaltkasten. Von der Gegenfahrbahn aus konnte die Besatzung eines Rettungswagens das Fahrzeug rechtzeitig bemerken, bremsten ab und vermieden so eine Beschädigung durch Trümmerteile. Die beiden Sanitäter konnten sogleich den Fahrer aus dem Unfallfahrzeug retten. Weiterhin kamen zufällig 2 Trupps des Technischen Hilfswekes an der Unfallstelle vorbei. Sie übernahmen vorbildlich die Absicherung der Unfallstelle und boten ihre Unterstützung vor Ort an. Beide Fahrspuren mussten für ca. 2 Stunden für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Der fließende Verkehr wurde jedoch nur gering beeinträchtigt, da dieser jeweils über die angrenzenden Parkplätze umgeleitet werden konnte. Durch die Feuerwehr musste der Ampelmast entfernt werden, da er auf die stadteinwärtsführende Fahrbahn neigte. Der Fahrzeugführer blieb nach Begutachtung durch das Rettungspersonal glücklicherweise unverletzt. Da er Mann angab, sehr müde gewesen und in Sekundenschlaf verfallen zu sein, wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Durch die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte des Rettungsdienste, des Technisches Hilfswerks, der Feuerwehr und der Polizei Erfurt-Süd verlief die Unfallaufnahme und Beräumung zügig und reibungslos. (MA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell