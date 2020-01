Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes kam es gestern in Erfurt zur Sachbeschädigung an drei Autos. Es wurden sämtliche Scheibenwischer, Außenspiegel und Antennen abgebrochen, so dass allen Besitzern ein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern. (CD)

