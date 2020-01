Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Werkzeug aus Rohbau verschwunden

Erfurt (ots)

Hochwertiges Werkzeug fiel in die Hände von Dieben, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Hochhaus im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen eingebrochen sind. Sie gelangten über die Kellertüren in das im Umbau befindliche Wohnhaus. Dort stahlen sie Werkzeug verschiedener Marken. Der Wert der Beute wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit am Mainzer Platz etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 13175. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell