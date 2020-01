Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoteile aus Garage entwendet

Erfurt (ots)

Verschiedene Autofrontscheiben und Scheibenbremsen wurden aus den Garagen einer Firma in der Weimarischen Straße gestohlen. Die Diebe brachen in der Nacht zum Donnerstag ein und erlangten Autoteile im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Der Diebstahl fiel den Mitarbeitern am Morgen auf. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell