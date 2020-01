Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleine Langfinger

Erfurt (ots)

Mit jungen Ladendieben hatten es gestern Erfurter Polizeibeamte zu tun. Drei Kinder zwischen 7 und 9 Jahren hatten es in einem Discounter auf Süßigkeiten abgesehen. Sie ließen das Naschwerk im Wert von knapp 25 EUR in ihren Rucksäcken verschwinden und wurden dabei ertappt. Erwischt wurden auch zwei Jungs, die 20 Spielzeugautos mitgehen ließen. Die beiden hatten sich in einem Geschäft im Erfurter Norden bedient und gehofft, dass ihr Treiben unentdeckt bleibt. Alle Langfinger wurden an ihre Eltern übergeben. (JS)

