Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fündig geworden

Erfurt (ots)

Polizeibeamte durchsuchten aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses am Montagmorgen die Wohnung eines 28-jährigen Erfurters. Der Grund für die Durchsuchung war ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. Fündig wurden die Beamten zu dem Verfahren nicht, staunten aber nicht schlecht was sich sonst noch in der Wohnung des polizeibekannten jungen Mannes befand. 12 Paar nagelneue Schuhe stellten sie sicher. Sie stammen aus einem Einbruch in ein Schuhgeschäft Ende 2019 in der Erfurter Innenstadt. Außerdem wurde Beweismaterial sichergestellt, welche auf mehrere Pkw Einbrüche hindeuten. Kleinstmengen Rauschgift wurden auch aufgefunden. Außerdem konnte ein Fahrrad sichergestellt werden, welches in Fahndung stand. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

