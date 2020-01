Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Voller Kofferraum

Erfurt (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwochvormittag in der Heinrichstraße von Erfurt einen Ford-Fahrer. Bei der Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen zeigten sich keine Auffälligkeiten. Der Blick in den Kofferraum des Mannes lies die Beamten dann aber doch stutzig werden. Verschiedenste technische Geräte, darunter Kopfhörer und ein Handy sowie mehrere Paar Schuhe kamen zum Vorschein. Die meisten Gegenstände waren noch originalverpackt. Auf einem Paket war zudem ein fremder Adressaufkleber zu finden. Der Mann hatte keine plausible Erklärung für den Fund. Wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei, stellen die Beamten alle Gegenstände sicher. (JN)

