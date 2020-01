Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zugegriffen

Erfurt (ots)

Ein dreister Dieb packte gestern Abend die Gelegenheit beim Schopfe und stahl einer 48-jährigen Frau Bargeld. Die Frau hielt sich gegen 18:45 Uhr in einer Bankfiliale am Erfurter Anger auf. Sie hob an einem Schalter Geld ab. Ein unbekannter Täter nutze einen Moment der Unaufmerksamkeit der Frau aus. Der Dieb griff zum Geldausgabeschacht und flüchtete mit 400 Euro Bargeld. (JN)

