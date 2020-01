Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Gleich sieben Haftbefehle vollstreckte die Polizei gestern in Erfurt. Zwei Männer konnten ihre insgesamt vier Haftbefehle abwenden, indem sie die Geldstrafen aufbrachten. Anders erging es einem 29-jährigen und 50-jährigen Mann. Sie mussten wegen Erscheichen von Leistungen, Diebstahl- und Rauschgiftdelikten etwas tiefer in die Tasche greifen. Da sie die erforderlichen Geldstrafen von knapp 1000 und 2700 Euro nicht aufbringen konnten, ging es für sie für die nächsten Monate in ein Thüringer Gefängnis. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell