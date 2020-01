Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dümmer geht's nicht

Erfurt (ots)

Was sich ein Dieb bei der gestrigen Aktion in einem Erfurter Einkaufsmarkt gedacht hat, fragten sich Polizeibeamte nach dem Einsatz. Der 57-jährige Ladendieb hatte erfolgreich Heimwerkerbedarf, Damenunterwäsche und CDs im Wert von über 200 EUR gestohlen. Er verstaute seine Beute und verließ das Geschäft. Da er noch einen Leergutbon einlösen wollte kehrte er in den Markt zurück und gab die Tasche mit dem Diebesgut an der Information ab. Er gaukelte der Angestellten vor, dass es sich um seinen Einkauf handeln würde. Der Schwindel flog auf und gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (JS)

