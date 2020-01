Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Steinen geworfen

Erfurt (ots)

Gestern musste die Erfurter Polizei mehrfach anrücken, weil Unbekannte mit Steinen Scheiben einwarfen. In der Nacht wurde ein Küchenfenster im Bereich Falkenried eingeschlagen. Ein Pflasterstein flog am frühen Morgen durch die Scheibe einer Erdgeschosswohnung in der Moritzstraße und beschädigte eine Nachttischlampe. Heckscheiben und Frontscheiben von geparkten Autos am Roten Berg und im Lilienthalweg wurden ebenfalls mit Steinen zerstört. Auch an einem Lkw wurden Scheiben eingeschlagen. Er parkte in der Auenstraße. Unbekannte warfen außerdem einen Stein gegen zwei Haustüren in der Hohenwindenstraße und zerstörten so den Glaseinsatz. An der Lache ging ebenfalls die Scheibe einer Hauseingangstür zu Bruch. Zwei Fensterscheiben wurden in der Altstadt beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist und wie hoch der Gesamtschaden ist, ist bisher nicht bekannt. (JS)

