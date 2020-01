Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenfunde

Erfurt (ots)

Mehrere Konsumeinheiten Rauschgift stellten gestern Polizeibeamte bei Kontrollen im Stadtgebiet von Erfurt fest. Ein 34-Jähriger hatte Crystal dabei, als er gegen Mittag in der Hanoier Straße kontrolliert wurde. In einer Kaugummiverpackung versteckt hatte ein 40-Jähriger etwas Cannabis. Ihn kontrollierten Beamte am Nachmittag im Bereich der Magdeburger Allee. Ecstasy fiel einem 23-Jährigen aus der Tasche, als er bei einer Kontrolle an der Johannesmauer vom Rad abstieg. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. (JS)

