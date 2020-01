Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Erfurt (ots)

Der Streit zwischen einem ehemaligen Liebenspaar eskalierte gestern Abend auf dem Drosselberg. Der stark alkoholisierte Mann und seine ebenfalls betrunkene Ex Freundin hatten erneut eine Auseinandersetzung. Die 35-Jährige stieg daraufhin in ihr Auto, ihr Ex Freund stellte sich davor. Das störte die Frau jedoch nicht und sie fuhr langsam an. Sie erwischte die Beine des Mannes, so dass er auf die Motorhaube und schlussendlich auf dem Boden landete. Der Mann verletzte sich nur leicht. Die Frau fuhr einfach davon. An ihrer Wohnanschrift trafen die Beamten dann die 35-Jährige. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert fast 1,8 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und Spuren gesichert. (JS)

