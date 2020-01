Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im großen Stil

Erfurt (ots)

Parfum im großen Stil stahl gestern Nachmittag eine Unbekannte in einem Drogeriemarkt in der Erfurter Innenstadt. Die Frau ließ hochwertige Flacons unterschiedlichster Marken im Wert von knapp 1500 EUR mitgehen. Vermutlich deponierte die Diebin das Parfum in einer präparierten Tasche. Erst nachdem die unbekannte Frau die Filiale verlassen hatte, flog der Diebstahl auf. (JS)

