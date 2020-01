Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder verschwunden

Erfurt (ots)

Zwei hochwertige Fahrräder wurden aus Kellern im Erfurter Süden gestohlen. In der Nacht von Sonntag zu Montag gelangten Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße und machten sich an einer Kellertür zu schaffen. Abgesehen hatten sie es auf ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube im Wert von über 1600 Euro. Auch in Bischleben wurden Diebe fündig. Aus einem Gemeinschaftskeller verschwanden ein Mountainbike, sowie zwei Hinterräder. Die Beute hat einen Wert von knapp 1000 Euro. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell