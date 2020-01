Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Bäckereien eingebrochen

Erfurt (ots)

Das Wochenende nutzten Diebe und brachen in zwei Bäckereien ein. In Hochheim verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zu den Räumlichkeiten und beschädigten dabei ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie 100 Euro Bargeld. Deutlich mehr Beute machten Diebe in einer Bäckerei im Süd-Osten der Stadt. Hier ergaunerten die Langfinger über 1500 Euro Bargeld. Wie die Täter ins Objekt gelangten, muss noch ermittelt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell