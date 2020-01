Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Erfurt (ots)

Am 27.09.2019 brach ein unbekannter Mann in den frühen Morgenstunden in ein Café in der Erfurter Innenstadt ein. Er durchsuchte mehrere Behältnisse. Da er nichts von großem Wert fand, bediente er sich am Wechselgeld des Ladens. Was der Dieb nicht wusste: er wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443 -2428 oder -1465) unter Angabe der Vorgangsnummer 244199/2019 entgegen. Von der Tat liegt umfassendes Videomaterial vor. (JN)

