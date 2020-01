Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrogen

Erfurt (ots)

Samstagvormittag kontaktierte ein Unbekannter einen 64-jährigen Erfurter. Der Betrüger gaukelte dem Mann am Telefon vor, dass sein Computer gehackt worden wäre. Um den Schaden zu beseitigen und Lizenzen wieder zu reaktiven forderte der Unbekannte 400 EUR in Form von Steam-Karten. Der Mann glaubte den Schwindel, besorgte die Karten und spielte dem Betrüger die Codes zu, so dass er über das Guthaben verfügen konnte. Erst als der 64-Jährige sich einem Bekannten anvertraute flog der Schwindel auf. (JS)

