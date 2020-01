Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklaute Handys aufgefunden

Erfurt (ots)

Einen 28-jährigen Radfahrer wollten Polizeibeamte am Freitag einer Kontrolle unterziehen. Der junge Mann flüchtete vor den Beamten und warf dabei seinen Rucksack weg. Auch seines Fahrrades und einer Kleinstmenge Rauschgift entledigte er sich. Die Beamten stellten ihn im Bereich der Martin-Niemöller-Straße und fanden schnell den Grund für seine Flucht. In dem Rucksack befanden sich fünf gestohlene Smartphones, die Geldkarte eines Kreditinstitutes die nicht auf seinen Namen ausgestellt war und sein mitgeführtes Fahrrad stand in Fahndung. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Woher die Sachen stammen, muss nun noch ermittelt werden. (JS)

