Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fensterscheiben von Kirche beschädigt

Sömmerda (ots)

Zwei Fensterscheiben einer Kirche wurden in einer Kirche in Sömmerda beschädigt. Am Samstagmorgen wurde der Schaden festgestellt. Das Kunstglas wies wenige Millimeter große Einschlagslöcher auf, woher diese stammen, ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verdächtige Personen im Bereich der Kirche aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

