Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen zweimal

Erfurt (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher in den Büros einer Schule in der Johannesvorstadt zu. Nachdem bereits am Freitagabend in das Gebäude eingebrochen und ein Tresor gestohlen wurde, kam es am Sonntagmorgen erneut zum Einbruch. Dieses Mal hebelten die Täter noch mehr Bürotüren auf und stahlen Kaffee und Gebäck. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

