Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erbeuten Geld aus Arztpraxis

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte über die Hauseingangstür in ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus in Hochheim ein. Im Anschluss versuchten sie in die im Erdgeschoss gelegene Arztpraxis zu gelangen. Da dies jedoch keinen Erfolg versprach, begaben sich die Unbekannten auf das Außengrundstück. Dort schoben sie eine Mülltonne als Steighilfe unter das Fenster der Arztpraxis und brachen dieses gewaltsam auf. Danach durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. (SE)

