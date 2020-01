Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Sömmerda (ots)

In der Zeit vom 01.01.2020 bis 11.1.2020 begaben sich Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Sömmerda, Albert-Schweitzer-Straße und entwendeten dort ein Fahrrad der Marke Centurion, nachdem der Keller aufgebrochen wurde. Das Fahrrad hat einen Wert von 600 EUR und der Sachschaden beträgt 20 EUR. (wo)

