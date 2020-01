Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos geknackt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend schlugen Unbekannte die Scheibe eines Autos ein, welches in der Hohenwindenstraße parkte. Die Diebe gelangten so an einen Rucksack mit Bargeld und diversen Dokumenten. Neben Schlüsseln waren auch Lebensmittel in dem Rucksack. Der Wert der Beute liegt bei über 300 EUR. Vom Beifahrersitz eines Autos in der Mehringstraße verschwand ebenfalls ein Rucksack. Auch hier wurde die Scheibe eingeschlagen. Bekleidung im Wert von fast 200 EUR gelangte so in falsche Hände. (JS)

