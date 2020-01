Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stolze 4,8 Promille

Erfurt (ots)

An zwei Flaschen Alkohol bediente sich ein Mann am Donnerstagabend in einem Discounter in der Krämpfervorstadt. Ohne die beiden Flaschen zu bezahlen, passierte der 32-Jährige den Kassenbereich. Der Diebstahl fiel allerdings auf und der stark alkoholisierte Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen festen Wohnsitz. Der Mann musste die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen und wurde heute wieder entlassen. (CD)

