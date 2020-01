Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken im Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Fast 1,9 Promille erreichte heute eine 36-jährigen Fahrradfahrerin, die gegen 00:40 Uhr in der Bahnhofstraße angehalten wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und sie musste zur Blutentnahme mitkommen. Etwa eine Stunde später stürzte am Ilversgehofener Platz ein E-Scooter-Fahrer vor den Augen von Polizisten. Der 37-jährige Fahrer hatte ebenfalls zu viel Alkohol getrunken. Das Messgerät zeigte bei ihm über 1,7 Promille an. Zudem war der E-Scooter auch nicht versichert. Die Polizisten stellten das Gefährt sicher und brachten den Fahrer wegen der Blutentnahme zur Polizeidienststelle. Beide Fahrzeugführer erhielten eine Anzeige. (CD)

