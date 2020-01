Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Portemonnaie mit über 100 Euro Bargeld fiel in die Hände von Dieben, die am Donnerstag in ein Auto eingebrochen sind. Der Pkw stand auf dem Parkplatz am Freibad in Sömmerda, als die Diebe zwischen 13:00 und 14:00 Uhr die Scheibe des Autos einschlugen, um an die Beute zu gelangen. Sie hinterließen 300 Euro Sachschaden. (CD)

