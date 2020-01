Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

Sachschaden von 1.000 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch am Erfurter Wiesenhügel an. Sie gelangten in der Nacht zum Mittwoch über den Keller in das Schulgebäude, brachen Türen und Schränke auf und entwendeten eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. (CD)

