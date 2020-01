Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand von Gartenlaube

Erfurt (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde am Mittwochnachmittag ein Brand in der Gartenanlage "Am Nonnenholz" gemeldet. Die Feuerwehr eilte vor Ort und konnte die brennende Gartenlaube ausfindig machen. In der Laube hatte sich starker Rauch entwickelt, der dazu führte, dass eine Katze in der Gartenlaube verendete. Personen befanden sich nicht in der Laube. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte der Brand durch einen Herd im Küchenbereich verursacht worden sein. Die 54-jährige Bewohnerin meldete sich später bei der Polizei. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (CD)

