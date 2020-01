Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausweichmanöver endete im Straßengraben

Erfurt (ots)

Den Zusammenstoß mit einem anderen Auto wollte eine 36-jährige Frau am Mittwochnachmittag in der Straße Zum Zoopark vermeiden. Der Mercedes kam vom Jakob-Kaiser-Ring gefahren. Die vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin wich dem Mercedes aus und fuhr in den Straßengraben und dort gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde zum Glück niemand. (CD)

