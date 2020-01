Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentnerin gestürzt

Erfurt (ots)

Eine Notbremsung musste ein Straßenbahnfahrer am Mittwochvormittag auf der Magdeburger Allee einleiten. Vor der Straßenbahn war plötzlich eine 29-jährige Frau über die Gleise gelaufen. Eine 80-jährige Rentnerin stürzte durch das Bremsmanöver in der Straßenbahn und wurde leicht verletzt. Der Rettungswagen brachte die verletzte Rentnerin in die Klinik. (CD)

