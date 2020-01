Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher Flucht ergriffen

Erfurt (ots)

Zwei Einbrecher ergriffen heute Morgen in einem Lebensmittelgeschäft in der Schlachthofstraße vor einem Lieferanten die Flucht. Sie hatten sicherlich zu so früher Zeit nicht mit dem Zeugen gerechnet. Als der Lieferant gegen 02:20 Uhr zu dem Geschäft kam, stand die Nebeneingangstür des Geschäfts offen und zwei dunkel gekleidete Personen flohen mit Fahrrädern. Die Polizei wurde über den Einbruch informiert und leitete eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Die Beamten stellten in unmittelbarer Nähe eine 38-Jährige mit einem Fahrrad fest. Bei der Durchsuchung der Frau kam verschiedenes Einbruchswerkzeug zum Vorschein. Das aufgefundene Werkzeug wurde sichergestellt. Vermutlich fanden die Einbrecher nicht die erhoffte große Beute. Sie brachen zwar mehrere Türen auf, erlangten nach ersten Erkenntnissen aber lediglich nur das Trinkgeld aus einer Kasse. (CD)

