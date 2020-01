Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pflasterstein landete in Wohnung

Erfurt (ots)

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter am Mittwoch am Karl-Reimann-Ring die Scheibe einer Balkontür eingeworfen. Der 75-jährige Bewohner hörte gegen 05:35 Uhr, dass in seiner Erdgeschosswohnung das Fensterglas zersplitterte. Als er daraufhin auf die Straße schaute, konnte er niemanden feststellen. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (CD)

