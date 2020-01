Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressive Passanten

Erfurt (ots)

Mit zwei aggressiven Fußgängern bekam es gestern ein 47-Jähriger in Erfurt zu tun. Der Mann war am frühen Nachmittag auf der Auenstraße mit seinem Auto unterwegs, als ein Passant auf der Straße lief und ein Vorbeifahren nicht möglich war. Der Autofahrer hupte und parkte ein paar Meter weiter seinen Pkw. Der Unbekannte kam zu dem Auto und versuchte durch die offene Scheibe auf den 47-Jährigen einzuschlagen. Sein Kompagnon, eine Frau, kam ihm zu Hilfe und schlug mit einem Stock die Frontscheibe des Fahrzeugs ein. Erst als der Autofahrer drohte die Polizei zu rufen, ließen die Beiden von ihm ab und flüchteten unerkannt in Richtung Treppenstraße. (JS)

