Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger als Handwerker ausgegeben

Landkreis Sömmerda (ots)

Trickbetrüger waren am Dienstag in Weißensee unterwegs. Sie klingelten am Mittag an der Haustür einer 79-jährigen Rentnerin und erklärten ihr, dass sie einen Schaden an ihrem Dach festgestellt hätten. Sie boten die Reparatur an und gingen gemeinsam mit der Rentnerin durch das Haus. Während einer der beiden Täter vorneweg ging und Wasser auf Wänden und Boden verteilt haben muss, zeigte der zweite Betrüger der Rentnerin die angeblichen Wasserschäden. Sie machten der Frau schließlich ein Kostenangebot von mehreren tausend Euro und baten um Vorkasse für den Einkauf des Baumaterials. Mit 500 Euro Anzahlung verschwanden die beiden Männer schließlich wieder. Später stellte sich der angebliche Wasserschaden als Betrug heraus, so dass bei der Polizei Anzeige gegen die beiden unbekannten Männer erstattet wurde. Der erste Täter war ca. 165 - 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, von normaler Statur, Brillenträger und trug eine Jeanshose und Arbeitsjacke. Er hatte welliges blondes Haar und blaue Augen. Sein Begleiter war ca. 170 - 180 cm groß, Mitte 40, kräftig und hatte dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Freizeitjacke und graue Hose. Wer kennt die Täter und hat sie eventuell gesehen? Möglicherweise sind sie jemanden aufgefallen oder mit einem Fahrzeug gesehen worden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

