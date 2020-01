Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angebranntes Essen

Erfurt (ots)

Starker Qualm in einem Haus am Juri-Gagarin-Ring sorgte am späten Dienstagnachmittag zur Beunruhigung einiger Anwohner. Sie riefen bei der Rettungsleistelle an, so dass Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen. Die Ursache für den Qualm wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gefunden. Der Qualm kam aus der Wohnung einer 82-jährigen Rentnerin, die versehentlich ihr Essen hatte anbrennen lassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand kein Sachschaden. (CD)

