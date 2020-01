Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeworfen

Erfurt (ots)

Ein ca. 10 Zentimeter großer Stein landete am Dienstag in der Wohnung einer 65-jährigen Erfurterin am Jakob-Kaiser-Ring. Die Frau lag auf ihrer Couch, als gegen 00:30 Uhr die Fensterscheibe ihres Wohnzimmerfensters zu Bruch ging und der Stein die Frau am Kopf traf. Sie wurde dabei leicht verletzt. Durch heruntergefallene Glassplitter zog sie sich außerdem Schnittverletzungen an der Hand zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Versorgung der Rentnerin. Der Übeltäter konnte nicht ermittelt werden. (CD)

