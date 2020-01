Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Keller gelangt

Sömmerda (ots)

Türschlösser und Drückergarnituren mit dazugehörigen Blenden fielen in die Hände von Einbrechern, die in einen Keller in der Salzmannstraße einbrachen. Die Diebe müssen zwischen dem 21.12. und 06.01. in den Keller gelangt sein und die Kellertür aufgebrochen haben. Die Täter verursachten hierbei ca. 200 Euro Sachschaden. Der Beutewert wird auf 200 Euro geschätzt. (CD)

