Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Kindergarten

Erfurt (ots)

Gerade einmal 20 Euro Bargeld erbeutete ein Einbrecher am Wochenende in einem Erfurter Kindergarten. Den Schaden den er dabei aber hinterließ war immens. Über ein Fenster war der Dieb in der Krämpfervorstadt in den Kindergarten gelangt. Im Gebäude brach er mehrere Türen auf und richtete so einen Schaden von etwa 4.000 Euro an. Der Dieb konnte unbemerkt verschwinden, sodass der Einbruch erst am Montagmorgen bei der Öffnung der Kindertagesstätte auffiel. (JN)

