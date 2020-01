Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Auto überschlagen und schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein junger Autofahrer hat sich am frühen Samstagnachmittag mit einem Auto überschlagen. Der 21-Jährige kam auf dem Wirtschaftsweg zwischen Leubingen und Griefstedt aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wo sich der Renault Clio überschlug. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. (CD)

