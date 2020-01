Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee knackten Diebe das Schloss einer Garage und stahlen die Kennzeichen eines abgestellten Peugeot. Der Diebstahl wurde am Freitag bekannt. Weit kamen die Kennzeichen aber nicht. Die Täter montierten sie nur wenige Meter von der Garage entfernt, an einen abgemeldeten Opel Corsa. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Urkundenfälschung. (CD)

