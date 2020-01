Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabeldiebe

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Menge Starkstromkabel stahlen Diebe aus einem Rohbau in der Hans-Sailer-Straße. Sie brachen am vergangenen Wochenende über eine Baustellentür in das Haus ein und bedienten sich an dem Kabel. Die Eigentümer stellten am Sonntagmittag den Einbruch fest. Der Wert der Beute konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

