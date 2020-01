Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenhaus abgebrannt

Erfurt (ots)

Mehrere Anrufe besorgter Bürger erreichten am Sonntagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, die Rettungsleitstelle. Diese stellten fest, dass es in der Nähe der Thüringenhalle brannte. Der Brandort, ein Gartenhaus in der Tannenstraße, konnte durch die Feuerwehr und Polizei ausfindig gemacht werden. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte völlig in Flammen. Der Brand konnte nach ca. zwei Stunden gelöscht werden. Das Gartenhaus brannte vollkommen ab. Der Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache laufen gegenwärtig noch die Ermittlungen. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell