Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch vermutet

Erfurt (ots)

Der Wachmann eines Sicherheitsdienstes wurde am späten Sonntagabend im Ortsteil Urbich stutzig, als er mitten in der Nacht in einer Tierarztpraxis Licht sah. Da er Einbrecher in dem Bürogebäude vermutete, meldete er seine Beobachtung der Polizei. Das Objekt wurde daraufhin von Polizeibeamten durchsucht. Wie sich herausstellte, waren keine Einbrecher am Werk. Die Tierarztpraxis hatte Notdienst, so dass deshalb das Licht eingeschaltet war. Der Mann hat in diesem Fall völlig richtig gehandelt. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte lieber einmal zu viel die Polizei angerufen werden, als einmal zu wenig. Hinweise aus der Bevölkerung können zur Aufklärung von Straftaten wesentlich beitragen. (CD)

