Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer mit Drogen

Sömmerda (ots)

Sömmerdaer Polizisten befanden sich am Sonntagabend auf Fußstreife in der Sömmerdaer Innenstadt. Sie kontrollierten einen Radfahrer der statt auf der Fahrbahn auf dem Fußweg unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Mann im Besitz von Betäubungsmitteln war. In einer Tüte führte er knapp 12 Gramm Marihuana mit sich. Das Marihuana wurde sichergestellt und Anzeige gegen den Mann erstattet. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell