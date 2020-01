Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Winterglätte von Straße abgekommen

Gebesee (ots)

Einer 25 jährigen Frau wurde am späten Samstagabend die winterglatte Fahrbahn zum Verhängnis. Sie war mit ihrem Audi auf der B 4 zwischen Gebesee und Straußfurt unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der linken Leitplanke. Anschließend lenkte sie gegen und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke. Hier kam ihr Fahrzeug zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und erlitt Totalschaden. (FR)

