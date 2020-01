Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wichtiger Zeuge nach Einbruch in Erfurter Firma im Güterverkehrszentrum gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt sucht einen wichtigen Zeugen, der möglicherweise aufschlussreiche Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Firma im Güterverkehrszentrum im Laufe des Wochendendes gemacht hat. Am Samstagabend konnte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße An der Flurscheide einen Einbruch feststellen. Hierbei wurde diverses Beutegut entwendet. Der Mitarbeiter wurde kurz zuvor durch einen vorbeifahrenden Zeugen angesprochen, der ein auffälliges Fahrzeug und Personen in der Nähe wahrgenommen hatte. Seine Beobachtungen sind möglicherweise von Wert für die Ermittlungen. Daher wird dieser Zeuge gebeten, sich dringend beim Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei unter der Nummer 0361/74431124 zu melden (PH).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

