Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandfall

Erfurt (ots)

Am 04.01.2020 gegen 05:20 Uhr teilte eine aufmerksame Passantin den beginnenden Brand eines Pkw Hyundai mit. Dieser stand zur Tatzeit in Erfurt in der Auenstraße / Marie-Elise-Kayser-Straße geparkt. Durch die angeforderte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, am Fahrzeug entsand diverser Sachschaden. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0002465/2020 bei dem Inspektionsdienst Nord zu melden. (BG)

